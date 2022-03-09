دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

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الوكيل الإخباري - دعت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مُجدداً أيّ مواطن متواجد في مدينة سومي إلى غاية الآن ولم يُسجل على المنصة المعنية، ولم يتواصل مع السفارة في أنقرة أو خلية الأزمة على الهواتف التي تمّ إعلانها مراراً، ضرورة التواصل بالسرعة القصوى. 

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وطالبت الوزارة من الأردنيين في سومي تزويدها البيانات والتفصيلات لتتمكن خلية الأزمة في الوزارة من حصر أسماء أيّ شخص لم يغادر المدينة والعمل على التنسيق ومساعدتهم لمغادرة المدينة.

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