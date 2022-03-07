الخارجية: تجميد خطة اجلاء الأردنيين من سومي الأوكرانية

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





- تابعت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة في العاصمة أنقرة الاتصالات، طوال ساعات الليلة الماضية مع كافة الجهات؛ بما فيها وزارة الخارجية الأوكرانية، والسلطة المحلية في مدينة سومي، ومع نقاط الاتصال من الجالية الأردنية ومع عدد من سفراء الدول العربية المقيمين في أوكرانيا، وذلك بهدف متابعة ما ورد من معلومات من الجانب الأوكراني، مساء يوم أمس، حول عملية إجلاء للطلبة من كافة الجنسيات من مدينة سومي الأوكرانية صباح اليوم.ومن خلال متابعة الوزارة الحثيثة وجمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية، علمت الوزارة، في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم الإثنين، من الجانب الأوكراني بأنه تمّ إجراء تغيير على خطة الإجلاء وتجميدها حالياً.ونصح الجانب الأوكراني الطلبة هناك باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في مدينة سومي.هذا وتستمر الوزارة، في هذه اللحظات، بالاتصالات مع كافة الأطراف للوقوف على آخر المستجدات، والضغط لتوفير الوسائل الآمنة لنقل الطلبة الأردنيين، وضمان سلامتهم في حال تمّ اتخاذ القرار بالبدء بعملية الإجلاء بأي وقت.