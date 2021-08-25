ذكرى إصدار شعار المملكة الأردنية الهاشمية اليوم

الوكيل الإخباري- في مثل هذا اليوم 25 آب من العام 1934 تم الإعلان عن الشعار الرسمي للدولة الأردنية ويعود تصميمه لرغبة جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين إبان عهد الإمارة بوضع شعار يمثل الدولة وبناءً على ذلك أصدر المجلس التنفيذي قراراً بهذا الخصوص في 25 آب 1934.

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ونُحت هذا الشعار فوق مدخل قصر رغدان العامر مرتين؛ ليعبّر عن هيبة الدولة ويرمز إلى جذورها التاريخية ويشهد على مراحل تطورها السياسي.



وشهد شعار المملكة تحديثاً على مراحل عدة؛ فقد قرّر مجلس الوزراء في 21 شباط 1982 تثبيت أوصاف الشعار ودلالاته. وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديلات على الشعار وتثبيت أوصافه بتاريخ 7 شباط 1987.



وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، صدر نظام شعار المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 19 أيلول 2006، مبيناً مكونات الشعار ودلالاته واستعمالاته ومواصفاته وقياساته وألوانه.

- مكونات شعار المملكة ودلالاته

التاج الملكي الهاشمي

أ‌. يرمز التاج الملكي الهاشمي إلى أنّ نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي، وهو يتكوّن من خمسة أضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصَّعة بالياقوت والزمرد، وتعلو القاعدةَ خمسُ زنابق ترمز للنقاء والطهر، ويعلو التاجَ رأسُ حربة ترمز لحربة راية الهاشميين.

ب‌. يكون لونُ التاج الملكي الهاشمي ذهبياً.

الوشاح

أ‌. يتربّع التاج على الوشاح الذي يرمز إلى العرش الهاشمي ويُصنع من المخمل الأحمر القرمزي من الخارج والحرير الأبيض من الداخل رمزاً للفداء والصفاء.

ب‌. للوشاح عطفتان متساويتان في البعد، ويتدلّى عمودياً من العقدة التي تربط ستائر العرش.

ت‌. ترتبط العقدة بقيطان ذهبيّة من البريم المقصَّب الذهبي، وتنتهي كلٌّ منها بشراية مصنوعة من الخيوط الحريرية المذهبة وتُحَلَّى جميعُ أطراف الستائر بإبريم ذهبي مقصَّب.

الرايتان

ترمزان إلى راية الثورة العربية الكبرى، ويكون طولُ كلّ منهما ضعفَ عرضها، وتُقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متوازية، العليا منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء، يوضَع عليها من ناحية السارية مثلّثٌ قائم أحمر عنّابي، قاعدتُه مساوية لعرض الراية وارتفاعُه مساوٍ لنصف طولها.

طير العقاب والكرة الأرضية

أ‌. يرمز طير العقاب إلى القوة والبأس والعلوّ، بينما يرمز لونه إلى راية الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وعمامته.

ب‌. يقف طير العقاب على الكرة الأرضية مفرود الجناحين فوق المعمورة ويلامس جناحاه الرايةَ.

ت‌. يكون اتجاه رأس العقاب نحو اليمين، بعكس الناظر إليه.

ث‌. الكرة الأرضية التي يقف عليها طير العقاب زرقاء اللون، وهي ترمز إلى انتشار الإسلام وحضارته في العالم.

الأسلحة العربية

أ‌. يوضَع أمام الكرة الأرضية ترسٌ مصنوع من معدن البرونز، مزخرَف بزهرة الأقحوان التي كان العرب يستعملونها في الزخرفة المعمارية، ويرمز الترس للدفاع عن الحق.

ب‌. يوضَع على جانبي الترس سيفٌ ورمحٌ وقوسٌ وسهامٌ ذهبيّة اللون.





السنابل الذهبية وسعفة النخيل

تحيط بالترس ثلاثُ سنابل من اليمين (أيْ على يسار الناظر إليه)، وسعفة نخيل من اليسار (أيْ على يمين الناظر إليه) ، وترتبط السنابل والسعفة بشريط وسام النهضة من الدرجة الأولى يُثبَّت في منتصفه شريطٌ أصفر مرتبط بقاعدة السنابل والسعفة.



الشريط الأصفر

يتدلّى أمام وسام النهضة من الدرجة الأولى، شريطٌ أصفر يتكون من ثلاثة مقاطع تُطَرَّز عليها العبارات التالية:

"عبدالله الثاني ابن الحسين بن عون"، في الجهة اليمنى (بعكس الناظر إليه).

"ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، في الوسط.

"الراجي من الله التوفيق والعون"، في الجهة اليسرى (بعكس الناظر إليه).

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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