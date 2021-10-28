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الخميس، 28-10-2021 08:32 ص

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري: بريطانيا دولة رئيسية في أوروبا والعالم

المصري


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري الخميس، إن العلاقات الأردنية البريطانية قديمة وتاريخية، وتعد بريطانيا دولة رئيسية في أوروبا والعالم.

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وأضاف في تصريح صحفي حول الزيارة الملكية للمملكة المتحدة أن الزيارة الملكية تأتي للتواصل وهي مفيدة وتمنح العلاقة بين البلدين متانة وقوة.


ولفت المصري إلى أن بريطانيا مطلعة على الأوضاع في المنطقة العربية بشكل جيد، والأردن لديه وضع استراتيجي في المنطقة وخصوصا بالمشرق العربي.


وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والزيارة الملكية قال إن كل جهد أردني مفيد لإيقاف العبث الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وهذه الزيارة لا تبدأ من الصفر بل هناك علاقات متينة وعميقة وكل جهد أردني يجب أن يستمر مع كل دول العالم وخاصة الأوروبية.


 




 

 


 

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