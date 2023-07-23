الأحد 23-07-2023
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رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

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الأحد، 23-07-2023 04:20 م

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة النصير إن الجامعة تسعى لتوفير نظام تكييف فعَّال في جميع القاعات التدريسية مستقبلا.اضافة اعلان


وقال النصير "الوكيل الإخباري" إن جامعة آل البيت تعمل في الوقت الحالي ضمن ماهو متاح بصيانة المراوح وتركيب الستائر وصيانة المكيفات المتوافرة مسبقا لعدم وجود امكانيات مادية.

واشار إلى أن تركيب نظام التكييف يحتاج إلى عمل دراسة للشبكة الكهربائية وتواجد امكانيات مادية تصل نصف مليون دينار.

وكان قد اشتكى عدد من الطلبة في جامعة آل البيت، من عدم وجود "نظام تكييف" داخل قاعات المحاضرات والذي باتت تؤثر على تركيزهم إلى جانب عدم قدرة أعضاء هيئة التدريس على إعطاء المعلومة كما يجب .

 




 

 


 

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