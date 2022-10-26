رابطة كتاب إربد تحتفي بالدكتور الرباعي

الوكيل الاخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، وسط حضور ثقافي وأكاديمي نخبوي أمسية تكريمية احتفاء بالعلامة الدكتور عبدالقادر الرباعي ضمن فعاليات برنامج منارات إبداعية.



وخلال الأمسية التي شارك فيها كل من الناقد الدكتور عمر الفجاوي والناقدة الدكتورة ليندا عبيد والدكتورة تماضر العطروز، قدم المتحدثون سردا لسيرة الرباعي الحياتية والأكاديمية والمحطات المهمة التي مر بها أثناء مسيرته المهنية.

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