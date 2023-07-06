رسالة هامة لطلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، وجود (2500) طبيب في مخزون ديوان الخدمة المدنية مازالوا عاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبعض فروع الهندسة مصنّفة على أنها مشبعة.



وأضاف الزعبي في تصريحات صحفية أن هناك (22) ألف طالب طب على مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية، ونحو (20) ألف طالب طبّ يدرسون خارج المملكة، أي أن عدد الأطباء الخريجين خلال (5) سنوات سيكون (42) ألف طبيب وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الهيئة العامة منذ سنوات.



ووجه الزعبي نصائح لطلبة الثانوية العامة الذين سيتوجهون للدراسة بالتوجه نحو التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الصناعية وكلّ ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات المطلوبة الآن في الأردن والعالم.

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