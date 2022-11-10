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الخميس، 10-11-2022 06:01 م

رصاصة تخترق طائرة قادمة من الأردن في بيروت - صور

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الوكيل الاخباري - اخترقت رصاصة طائشة طائرة تابعة لـ"الميدل إيست" كانت تقل عدداً من الركاب، بينهم النائب اللبنانية بولا يعقوبيان، بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري قادمةً من الأردن.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، إن طائرة ركاب تابعة للشركة كانت قادمة من الأردن إلى بيروت أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية الخميس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف الحوت أن"7 أو 8 طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكن حادثة اليوم كانت المرة الأولى التي تصاب بها طائرة في أثناء تحركها"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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