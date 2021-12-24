رصد 7 ملايين و128 ألف دينار لصيانة طرق المملكة في 2022

الوكيل الإخباري- رصدت الحكومة مبلغ 7 مليون و128 ألف دينار في موازنة 2022 لبرامج صيانة الطرق بمختلف محافظات المملكة.

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وبينت أرقام مشروع قانون الموازنة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"أن هذه المخصصات ستكون من خزينة الدولة، على حساب النفقات الرأسمالية للسنة القادمة.



وشمل برنامج مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في كل من إقليم الشمال والوسط والجنوب، وخصص له مبلغ 2 مليون و250 الف دينار.



وخصص لمشروع تحسين الطرق الزراعية في محافظة عجلون مبلغ 100 الف دينار، ومشروع صيانة الطرق القروية والثانوية في محافظة إربد 164 الف دينار، ومشروع صيانة عامة في محافظة المفرق 370 الف دينار، ومشروع صيانة عامة في محافظة جرش 275 ألف دينار، وصيانة عامة في محافظة عجلون 380 الف دينار.