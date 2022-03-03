رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

الوكيل الاخباري - قالت مديرة وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الخميس، إنَّ كوادر الوزارة العاملة في الميدان تعاملت مع 71 بلاغًا منذ بدء العمل بخطة الطوارئ المتوسطة صباح اليوم؛ وذلك خلال مع الظروف الجويَّة الرَّاهِنة التي تشهدها المملكة. اضافة اعلان





وأوضحت العبادي، أنَّ كوادر الوزارة العاملة في الميدان تعاملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تجمع للرمال على جوانب طُّرق في جنوب المملكة، وتساقط لأغصان الأشجار على بعض الطُّرق، نتيجة للرياح الشديدة المرافقة للمنخفض الجوي، وذلك حتى الساعة 9 من مساء اليوم.



كما تعاملت الوزارة - بحسب العبادي - بالتنسيق مع مديرية الامن العام مع العوائق الناتجة عن حوادث سير على طرق، وتسرب لزيوت على طرق أخرى.



وأضافت، أنَّ كوادر الوزارة الموزعة على مختلف محافظات المملكة تقوم وبشكل دوري بإجراء جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان معالجة أي ملاحظة بشكل فوري.



وأشارت، إلى أنَّه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع الشركاء للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.



وحول حالة الطُّرق في المملكة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامَّة، بينت، أنَّ ‏جميع الطرق ضمن الاختصاص سالكة، باستثناء الطرق في جنوب وشرق المملكة سالكة بحذر؛ لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار الناتج عن الرياح الشديدة.



وأشارت، إلى أنه تم بالتنسيق مع مديرية الامن العام في أوقات متفاوتة من ظهر وعصر اليوم الخميس اغلاق بعض الطُّرق بشكل احترازي ومؤقت في جنوب وشرق المملكة، حفاظًا على السلامة العامة لسالكيها، وتم إعادة فتحها بناء على تقيم الكوادر العاملة في الميدان.



ودعت المواطنين، إلى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية وخصوصا في البحر الميت ووادي عربة والعقبة وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ التابعة للوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى.



يشار إلى أن وزارة الأشغال العامَّة والإسكان تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الملاحظات والبلاغات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)



