روبين: نحو 3 آلاف معتمر أردني براً وجواً منذ بدء الموسم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن أعداد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الحالي ولغاية رحلة أمس الأربعاء بلغ نحو 3000 معتمر براً وجواً.

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ووصف روبين اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" الإقبال على رحلات العمرة بالممتاز.



ولفت أن رحلة العمرة براً والتي يمكث المعتمر فيها ليلتين في المدينة و6 ليالي في مكة داخل غرفة رباعية يبلغ سعرها نحو 200 دينار مضيفاً أن رحلات العمرة جواً تتراوح أسعارها من 400 دينار فما فوق حسب درجة الفندق.



وأشار أن أول رحلة عمرة كانت يوم الاربعاء بتاريخ 19 تموز مؤكداً أن الرحلات مستمرة كل يوم أربعاء .

