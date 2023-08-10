الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

حادث سير على طريق المطار - صورة

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

هام من الكهرباء الأردنية للمواطنين بشأن اللوحات الكهربائية في المنازل

حريق في جبل الحسين - فيديو

سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

الخميس، 10-08-2023 12:42 م

روبين: نحو 3 آلاف معتمر أردني براً وجواً منذ بدء الموسم

مكة5


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن أعداد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الحالي ولغاية رحلة أمس الأربعاء بلغ نحو  3000 معتمر براً وجواً.

اضافة اعلان


ووصف روبين اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" الإقبال على رحلات العمرة بالممتاز.


ولفت أن رحلة العمرة براً والتي يمكث المعتمر فيها ليلتين في المدينة و6 ليالي في مكة داخل غرفة رباعية يبلغ سعرها نحو 200 دينار مضيفاً أن رحلات العمرة جواً تتراوح أسعارها من 400 دينار فما فوق حسب درجة الفندق.


وأشار أن أول رحلة عمرة كانت يوم الاربعاء بتاريخ 19 تموز مؤكداً أن الرحلات مستمرة كل يوم أربعاء .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

حادث سير على طريق المطار - صورة

720232010127602284846

هميسات : لا تغيير على ساعات عمل تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الاسبوع والمظلات متوفرة

Akkaba-hotels-on-sea-6

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

702386-534433271

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

1691664244466

إطلاق مشاريع تنموية بعدد من البلديات

7202323234246258786432

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

أخبار متعلقة
ع

وزارة الأوقاف تستقبل طلبات اعتماد شركات العمرة اعتبارا من الأربعاء القادم