زريقات يكشف تفاصيل هامة حول قضية الطفلة لين

الوكيل الإخباري- كشف رئيس اختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات الثلاثاء تشكيل لجنة مكونة من 3 أطباء للكشف على جثمان الطفلة لين.

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