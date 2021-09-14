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الثلاثاء، 14-09-2021 10:32 ص

زريقات يكشف تفاصيل هامة حول قضية الطفلة لين

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الوكيل الإخباري- كشف رئيس اختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات الثلاثاء تشكيل لجنة مكونة من 3 أطباء للكشف على جثمان الطفلة لين.

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وأكد زريقات عدم جواز الخوض بما خلصت له نتائج تقرير الطب الشرعي الذي أرسل مفصلا لمدعي عام عمان كون القضية الآن قيد التحقيق.

وقررت وزارة الصحة إجراء تحقيق حول حادثة الوفاة من قبل فريق طبي وإداري وقانوني مؤلف من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، وذلك بشكل منفصل عن لجنة التحقيق المشكلة يوم أمس من قبل ادارة مستشفيات البشير.

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