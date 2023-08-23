سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري-

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بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 275 دينارا بالأردن اليوم الأربعاء ، وفقاً للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .واكدت النقابة ان أسواق الذهب تعيش حالة من الاضطراب والترقب في الوقت الحالي، نظرا لانتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدةحيث توقعت انخفاض اسعار الذهب على الصعيد المحلي بحال تثبيت الفائدة عالمياً .وكانت قد استقرت اسعار الذهب اليوم ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 38.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.2 دينارا للشراء منهم