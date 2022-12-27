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الثلاثاء، 27-12-2022 03:36 م

سلطة إقليم البترا تعيد تأهيل المسارات السياحية بعد الحالة الجوية

زوار البترا-0


الوكيل الاخباري- عملت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، على تأهيل المسارات السياحية في الموقع الأثري بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس الاثنين.

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وقال رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن كوادر السلطة عملت على تأهيل المسار الرئيسي لضمان دخول زوار البترا بكل سهولة ويسر.


وأضاف أن الحركة السياحية تسير بشكل طبيعي واعتيادي ومنظمة لتأمين سلامة الزوار وجرى إزالة المعيقات كافة، مشيرا إلى أن كوادر السلطة تعمل حالياً على تأهيل الشوارع ومناهل تصريف المياه والعبارات والمناطق المتضررة جراء تساقط الأمطار في كافة تجمعات لواء البترا.

 




 

 


 

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