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الأربعاء، 21-12-2022 01:07 م

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

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الوكيل الإخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال المنخفض الجوي المتوقع بإتباع النصائح والإرشادات التالية :

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1 - الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة.

 

2 - تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية .

 

3 - تدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار .


4 - عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .


 5 - أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية .

 

6 - الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها عند تشغيلها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى.


7 - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .


8 - الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.


9 - وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشرة على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

 




 

 


 

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