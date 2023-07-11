مكافحة الأوبئة يوقع مذكرة تفاهم مع المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض

الوكيل الإخباري - وقع المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية مذكرة تفاهم مع المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن المركز، اليوم الثلاثاء، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك، وتحقيقا لمهام المركز في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي لمواجهة التحديات والأحداث الصحية.



وتأتي المذكرة، التي وقعتها رئيسة المركز الدكتورة رائدة القطب، ومديرة المراكز الأميركية روشيل ولنسكي، في ظل تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتأكيدا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصحة العامة.



ويتبادل الطرفان بحسب المذكرة، المعلومات الحديثة والتحليلات الوبائية والتدريب والتطوير في المجالات المتعلقة بمكافحة الأمراض والتصدي للأوبئة وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، وإجراء الأبحاث وتقييم السياسات الصحية، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي والمخبري وتطوير نظم إدارة وضمان الجودة.



وقالت القطب إن التعاون المشترك مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأميركية، يأتي بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات المتنوعة في تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأوبئة والتهديدات الصحية، إضافة إلى التعرف على أساليب تحقيق السلامة والأمن البيولوجي وتطوير خطط التأهب لحالات الطوارئ، وأساليب وإجراءات تحقيق الأمن الصحي العالمي.



وبينت القطب، أن المذكرة تفتح الباب نحو المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات خلال السنوات المقبلة.

وجاء توقيع المذكرة في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا، وفد المركز الوطني برئاسة الدكتورة رائدة القطب للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، للإطلاع على التجارب والخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأمراض والأوبئة والتهديدات الصحية.