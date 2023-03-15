الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يخرج مستفيدين من دورة القيادة الشبابية

السقاف: الأردن يوفر بيئة استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب الأعمال

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

مهلة لتصويب أوضاع شركات النقل السياحي المتخصص

الحكومة تمدد تقديم الدعم المالي لمشغلي النقل العام

توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

قرارات حكومية مرتقبة حول حافلات نقل الحجاج

شاهد بقضية انهيار مبنى اللويبدة يكشف مفاجأة حول أسباب الحادثة

الأردن يعزي ملاوي وموزمبيق بضحايا الإعصار فريدي

الأربعاء، 15-03-2023 03:22 م

شاهد بقضية انهيار مبنى اللويبدة يكشف مفاجأة حول أسباب الحادثة

2022-09-16T131502Z_1911185038_RC20HW969ML4_RTRMADP_3_JORDAN-BUILDING-COLLAPSE


الوكيل الإخباري - قال أحد شهود وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم في قضية انهيار مبنيين سكنيين بمنطقة اللويبدة وسط العاصمة عمَّان لمحكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، إنَّ طابق التّسوية في المبنى الرئيس المُنهار تمَّ إنشاؤه دون ترخيص وجرى ترخيصه لاحقًا على مخططات افتراضية لا فعلية.

اضافة اعلان


وأضاف خلال الجلسة العلنية الـ 35 للمحكمة في القضية، إنَّ مخططات البناء لم تكن قائمة على المعاينة، وهناك تآكل بالإسمنت لِقِدَم البناء وكان ملاحظ من الجميع، وأنَّ الجدار الاستنادي في طابق التَّسوية كان من طمم عشوائية ولم يكن من خرسانة مسلحة.


وبين الشَّاهد للمحكمة، وهو شاهد خاص بالمسؤول عن المبنى ومالكه، وهو مهندس إنشائي بحث عن مخططات المبنى وأخذ عينات بتكليف من مالك البناء، وخلص إلى عدم وجود عمود الوسط في طابق التَّسوية ابتداءً منذ الإنشاء.


واستمعت المحكمة خلال الجلسات لستة شهود آخرين لوكلاء الدِّفاع المشتكى عليهم في القضية ليبلغ عدد شهود الدِّفاع عن الأظنَّاء الثلاثة 11 شاهدا، بعد أنّ أنهت الاستماع لبينات النيابة العامة التي وصل عددها إلى 31 بينة.


وقرَّرت المحكمة إرجاء البت في مذكرات من وكلاء الدِّفاع لإجازة بينة دفاعية أخرى لما بعد الفراغ من البينة الدفاعية المجازة.


وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، والتي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا.


وأوضح تقرير الخبرة إنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.


وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة الإفراج عنهم بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يخرج مستفيدين من دورة القيادة الشبابية

320234162148258501812

السقاف: الأردن يوفر بيئة استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب الأعمال

file

تمرين إخلاء وهمي في أردنية العقبة

3202314152723628950716

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

335934052_1348654295983977_914796751728950762_n

قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

335882990_228822843037539_3827170833482544099_n

مهلة لتصويب أوضاع شركات النقل السياحي المتخصص

أخبار متعلقة
333-12

قطب تؤكد أهمية وجود نظام رصد رقمي وطني موحد للأمراض والأوبئة

0L5A0349

الخصاونة: السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى الملك وولي العهد

63ecbc386c19a

نقابة المهندسين تسير قافلة مساعدات إلى سوريا

xVNB1X-J_400x400

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر كانون الثاني

63eca38f4d084

بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن وليبيا

WhatsApp Image 2023-02-15 at 12.07.49 PM

تحويلات على الطريق الصحراوي الجمعة المقبل