الثلاثاء 16-05-2023
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الأردن يرحب بعودة وفود سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية
الحنيطي يلتقي مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة
اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"
ندوة توعوية في إربد حول قواعد المرور الآمن
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الاتحاد يطلق جوائز حسابات التوفير لسنة 2023
الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه
البنك العربي يدعم برنامج المدارس الصحية الذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحية
بنك الإسكان يطلق حملة جوائز لمنتج "حسابات الودائع لأجل بالدينار بجوائز" لعام 2023
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التهاب عضلة القلب لدى الذكور بعد لقاح كورونا.. علماء يفسرون السبب