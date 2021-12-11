صندوق المعونة يتفقد مراكز التسجيل للدعم التكميلي في الرمثا

الوكيل الاخباري - تفقد مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع، اليوم السبت، سير العمل بمراكز التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي في لواء الرمثا.



واستمع الرباع إلى عدد من القضايا والتحديات وملاحظات المواطنين والعاملين بالمراكز، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في الصندوق لتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل عملية التسجيل.



وأكد مدير صندوق المعونة الوطنية في الرمثا محمد عبنده سهولة التسجيل في برنامج الدعم التكميلي، مبينا أن التسجيل الإلكتروني في المراحل الماضية اسهم في رفع مستوى قدرات المواطنين وتمكينهم من الدخول على رابط التسجيل دون عوائق تذكر.

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