ضانا تستقبل 3 آلاف زائر خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الاخباري - أعلن مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع، أن مجموع الزوار المحليين والأجانب، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بلغ نحو ثلاثة آلاف زائر، في وقت تنفذ فيه المحمية برامج بيئية ومشروعات سياحية في العديد من مرافقها المتنوعة.



وتنوع الزوار بين مبيت بنسبة 60 بالمئة، وزوار نهاريين بنسبة 40 بالمئة، منهم زوار محليون، فيما شهدت المحمية حركة سياحية نشطة، لجميع المواقع الأثرية والمرافق السياحية والبيئية فيها، كنزل فينان، وبيت الضيافة، ومنطقة البرج، فضلا عن الحركة السياحية النشطة في المناطق المتاخمة للمحمية، كغابات لحظة ومخيم الرمانة.

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