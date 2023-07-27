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الخميس، 27-07-2023 07:16 م

الكشف عن تفاصيل اللقاء بين محافظ البنك المركزي ورئيس الاحتياطي الأمريكي

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الوكيل الإخباري - التقى محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم الخميس برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد جيروم باول في العاصمة الامريكية واشنطن بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان.اضافة اعلان


وتناول اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الضغوط التضخمية والتوقعات للفترة القادمة. كما تم بحث إمكانيات التعاون بين البنك المركزي الأردني والاحتياطي الفيدرالي، لا سيما على صعيد المدفوعات الرقمية وتبادل الخبرات.

وأكد السيد باول استعداد الاحتياطي الفيدرالي لتطوير التعاون مع البنك المركزي الأردني.

يُشار إلى أن وفد أردني رسمي رفيع المستوى يزور حاليًا العاصمة الامريكية واشنطن برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من كبار المسؤولين في تلك المؤسسات، وأجرى الوفد خلالها سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين في الإدارة الامريكية، ومجلس الشيوخ الأمريكي، أبرزها عقد لقاء مع وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، لمناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية وتطور سير العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق

 




 

 


 

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