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الأربعاء، 17-05-2023 03:52 م

طرح وثائق تنفيذ مشروع تزويد مدينتي الروضة والموقر الصناعيتين بالغاز الطبيعي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء عن طرح وثائق التأهيل المسبق للمقاولين المهتمين للتقدم لعطاءي تنفيذ مشروع تزويد مدينتي (الروضة الصناعية) في محافظة معان و(الموقر الصناعية) بالغاز الطبيعي.اضافة اعلان


وقال الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري أن المشروع جاء تماشياً مع الأولويات الواردة في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص العمل على تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تبنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية برنامجا وطنيا لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) لتوسعة قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي والذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة اللازمة للإنتاج.

ووفق الحياري يهدف هذا البرنامج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي وتغطية كلفة إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية، خاصة وأن مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي ستكونان ضمن المرحلة الأولى من التجمعات الصناعية التي سيتم إيصال الغاز الطبيعي لها، وسيتم تباعاً إعداد دراسة الجدوى لباقي التجمعات الصناعية.

و دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المقاولين المحليين والعالميين للتقدم للتأهيل المسبق وأن آخر موعد للتقدم للتأهيل المسبق للعطاءين أعلاه هو يوم الأحد 18/6/2023.

 




 

 


 

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