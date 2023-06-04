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الأحد، 04-06-2023 10:00 ص

طلبة التوجيهي ينهون الامتحان "التجريبي" اليوم

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الوكيل الإخباري - يُنهي طلبة الثانوية العامة التوجيهي الامتحانات "التجريبية" اليوم الأحد الموافق 4 حزيران 2023.

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ويستعد طلبة الثانوية العامة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 والذي من المقرر أن يبدأ في الرابع من تموز المقبل.

ويبلغ عدد المسجلين لامتحان التوجيهي 189192 مشتركًا ومشتركة، منهم 126216 طالبا نظاميًّا، و62976 من طلبة الدراسة الخاصة من بينهم 8107 من مشتركي رفع المعدل وفق وزارة التربية والتعليم .


وأضافت الوزارة أن توزع جميع المشتركين على فروع التعليم بواقع 72918 في الفرع العلمي، و 93030 في الفرع الأدبي، و221 في الفرع الشرعي، و4426 في الفرع الزراعي، و7489 في الفرع الصناعي، و1946 في الفرع الفندقي، و9162 في فرع الاقتصاد المنزلي.


 




 

 


 

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