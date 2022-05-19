طلب ضعيف على البطيخ مع استمرار الأجواء الباردة

الوكيل الإخباري –

قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن الإقبال على البطيخ ضعيف وعلى غير المعتاد مقارنة بالمواسم السابقة.

اضافة اعلان



وتوقع الشخانبة أن ضعف الإقبال على البطيخ يعود إلى عزوف الناس عن شرائه بسبب استمرار الأجواء شبه الباردة خصوصاً خلال ساعات الليل .



ونوه الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أنه ورد اليوم الخميس 618.753 طن من البطيخ إلى السوق المركزي حيث تراوحت أسعاره من 10 إلى 35 قرشا للكيلو داخل السوق.



وتوقع أن تنخفض أسعار البطيخ بداية شهر حزيران المقبل مع زيادة الكميات الواردة للبطيخ للأسواق ، وتنوع مصادر الإنتاج لتنخفض إلى 10 قروش للكيلو .

