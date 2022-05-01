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الأحد، 01-05-2022 09:43 ص

سعر كيلو الليمون يصل إلى 300 قرش اليوم

ليمون


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3048.3 طن، توزعت على 2079.010 طن خضار،750.390طن فواكه، و 253.886 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 869.466طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 70 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 5 إلى 20 قرش.

 

وتواصل أسعار الليمون ارتفاعها حيث يبلغ سعر الكيلو من 170 إلى 300 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :

 



 




 

 


 

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