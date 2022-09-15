عائلة عبير والدة الاطفال الثلاثة تنفي وفاتها وتؤكد أنها بصحة جيدة

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

نفت عائلة الأم "عبير رشيد محمد رشيد داوود الطريفي" أم محمد التي فقدت أبناءها الثلاث في انهيار عمارة اللويبدة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها بجلطة قلبية .

اضافة اعلان



وقال شقيق عبير اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" إنها بصحة جيدة وتتلقى التعازي بوفاة أبنائها في منطقة القويسمة .



وأضاف أن العائلة تقبل التعازي في رابطة الطرايفة في القويسمة للرجال وفي بيت عائلة عبير للنساء.



وكانت الأم عبير تحدثت عن تفاصيل الحادثة صباح اليوم عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" وعن ما جرى قبل انهيار عمارة اللويبدة . أنقر هنا