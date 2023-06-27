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الثلاثاء، 27-06-2023 03:25 م

عجلون: حركة تسوق نشطة استعداداً لعيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - شهدت الأسواق والمحلات التجارية في عجلون حركة تسوق نشطة لشراء ملابس ومستلزمات عيد الأضحى المبارك وسط الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة السير وسط المدينة .

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وشكا عدد من المواطنين فاطمة عنانزة وفايز القضاة من ارتفاع أسعار الملابس والأحذية ومستلزمات العيد في ظل عدم تأجيل أقساط القروض، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف رقابتها على الأسواق وخصوصاً استغلال العديد من أصحاب المحال التجارية حاجة المواطنين لشراء مستلزمات العيد ورفع الأسعار، إضافة إلى الازدحامات المرورية التي تسببها الحركة الشرائية النشطة وتعديات أصحاب البسطات الأمر الذي يعيق حركة المارة.


وبين عدد من أصحاب المحال التجارية والملابس مصطفى الحمادات وصباح المومني، أن هناك حركة تجارية نشطة في ظل توفر مختلف الاحتياجات ومستلزمات المواطنين للعيد بأسعار تتناسب مع الجميع لكن نعاني من عدم إقبال المواطنين على الشراء بسبب الأحوال الاقتصادية وغلاء المعيشة.


وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، انه تم إعداد خطة مرورية لمعالجة الأزمات والازدحامات المرورية قبل وأثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً أنه تم الإيعاز إلى لجان الصحة والسلامة مراقبة مدى التزام أماكن ذبح الأضاحي بإجراءات الصحة والسلامة العامة إضافة إلى تكثيف عمل لجان الصناعة والتجارة لمراقبة تقيد التجار بالسقوف السعرية.

 




 

 


 

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