فتح جميع مساجد المملكة كمراكز إيواء بسبب الظروف الجوية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء لمن تقطعت بهم السبل، بسبب الظروف الجوية الراهنة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة لـ " الوكيل الإخباري" إن القرار تضمن استخدام جميع مرافق المساجد لكل من تقطعت بهم السبل أو تعرضوا لأي أضرار بسبب الظروف الجوية المتوقعة.



وتؤثر كتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض على المملكة منذ منذ ساعات الفجر الأولى، ويتوقع أن تشهد بعض المناطق زخات غزيرة كما أنها مترافقة بحدوث الرعد و تساقط زخات من البرد أحياناً، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة .





