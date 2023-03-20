فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الوكيل الإخباري- صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن يوم الثلاثاء 21/03/2023 يصادف الاعتدال الربيعي لهذا العام عند الساعة الثانية عشر و24 دقيقة ليلاً معلناً عن نهاية خمسينية شتاء 2022/2023 وبداية فصل الربيع فلكياَ.

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وقال آل خطاب إن الشمس تشرق في مدينة عما في تمام الساعة 6:39 دقيقة صباحاً من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة، وتغيب في الزاوية الغربية ومقدارها 271 درجة في تمام الساعة 6:48 مساءً، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.



واضاف أن مع الاعتدال الربيعي يبدأ بما يسمى بالأحوال الخماسينية والتي تتولد خلالها منخفضات في جنوب جبال أطلس في المغرب العربي وتتحرك جهة الشرق وتسير بالقرب من سواحل إفريقيا الشمالية حتى تصل منطقة شرق المتوسط ، وعادة ما تسبق هذه المنخفضات الخماسينية هبوب رياح جنوبية حارة وجافة ومحملة بالغبار والأتربة تسمى الرياح الخماسينية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث التهابات في الحلق والعيون والجهاز التنفسي بسبب المواد العالقة التي تحملها الرياح الخماسينية، وتلي الرياح الجافة هبوب رياح غربية أو شمالية غربية رطبة قد يصاحبها هطول الأمطار مع زخات رعدية.



وتشكل الأمطار التي تهطل عادة من بداية فصل الربيع وحتى نهاية الموسم المطري كمعدل محسوب لاخر ثلاثين عام ما نسبته 10% تقريباً من المعدل الموسمي المطري العام في اغلب مناطق المملكة.



وحسب تصريحات آل خطاب يبلغ فلكياً معدل درجة الحرارة العظمى لمطار عمان المدني في فصل الربيع 26.1 سº، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 13.8 سº.

ويشير السجل المناخي لمطار عمان المدني ان اعلى درجة حرارة سجلت خلال فصل الربيع بلغت 41.7 سº بتاريخ 20/06/1942 فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 2.8- سº بتاريخ 22/03/1922. كما بلغ اعلى مجموع مطري يومي بتاريخ 26/03/1967 بلغ 60.9 ملم، فيما سجلت أعلى مجموع مطري تراكمي خلال فصل الربيع بلغ 160.3 ملم في الموسم 1970/1971.



اما على مستوى المملكة فتشير السجلات المناخية لمحطات الرصد الجوي في ادارة الارصاد الجوية بأن فصل الربيع فلكياً في الاعوام السابقة قد شهدت ما يلي: -

• أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فترة الربيع بلغت 50 سº في محطة مزرعة الجامعة بتاريخ 09/06/2002.



• اقل درجة حرارة صغرى 8.0- سº في محطة الشوبك بتاريخ 23/03/1966.

• أعلى مجموع مطري يومي في فصل الربيغ بلغ 100.0 ملم في محطة الشوبك بتاريخ 22 آذار 1991.



• أعلى مجموع مطري خلال فصل الربيع بلغ 285.7 ملم في محطة الجامعة الاردنية في الموسم المطري 1970/1971.



وافاد آل خطاب بأنه من الجدير بالذكر ان تساقط الثلوج بعد يوم الاعتدال الربيعي لا يعتبر حدث استثنائي في مناخ المملكة حيث تشير الدراسات المناخية في مديرية المناخ/إدارة الأرصاد الجوية بان المملكة قد شهدت وخلال اخر خمسون عاماً تساقط للثلوج بعد يوم الاعتدال الربيعي في شهري اذار ونيسان، حيث شهد 13 عام تساقط للثلوج في شهر اذار كان اخره في العام 2020، فيما شهد 8 أعوام ايضاً تساقط للثلوج في شهر نيسان كان اخره في العام 2019.