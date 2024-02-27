فيديو - "الأردن ما قصر ".. وسم يتصدر مواقع التواصل وردود عربية وعالمية واسعة

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزازهم ودعمهم للأردن وقيادته والقوات المسلحة بعد تنفيذ أكبر عملية انزال جوي للمساعدات والأغذية على 11 موقعا في غزة .



وتصدرت ردود الافعال العربية والعالمية منصات التواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث عبر مواطنون ونشطاء من داخل الأردن وخارجه عن اعجابهم وتأييدهم لمواقف الأردن الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بإطلاق وسوم " الأردن ما قصر " و"الانزال الجوي" و "الأردن يلبي النداء" عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل .



وتداول النشطاء مقاطع فيديو أظهرت فرحة الأطفال الفلسطينيين بوصول المساعدات الأردنية، حيث رُصد شاب يعبر عن اعتزازه بالمساعدات القادمة واثقًا من أنها من الأردن بقوله "ما بعملها غير الأردن". كما شهدت المقاطع الأخرى أطفالًا يهتفون باسم الأردن بفرحة واضحة، وآخر قام بتقديم الشكر من قلب منطقة النزوح في غزة للأردن وشعبه.