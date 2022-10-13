فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الطلبة يحتلفون بفوز زميلهم في انتخابات البرلمانات الطلابية .



ويحمل الطلاب زميلهم الفائز بالفيديو على اكتافهم ويهتفون "خاوة.. خاوة" .



فيما تباينت ردود الفعل بالتعليقات على محتوى الفيديو بين ساخرة ، واخرى تنتقد اسلوب هتاف الطلبة البعيد عن الاجواء الديمقراطية والتي من اجلها اقامت الوزارة الانتخابات .



وفي وقت سابق أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم د. أحمد المساعفة، أنه في حال ثبوت شراء اصوات في انتخابات البرلمانات الطلابية سيتم الغاء عضوية من قام بهذه الافعال.

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