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الخميس، 13-10-2022 05:04 م

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الطلبة يحتلفون بفوز زميلهم في انتخابات البرلمانات الطلابية .

ويحمل الطلاب زميلهم الفائز بالفيديو على اكتافهم ويهتفون "خاوة.. خاوة" .

فيما تباينت ردود الفعل بالتعليقات على محتوى الفيديو بين ساخرة ، واخرى تنتقد اسلوب هتاف الطلبة البعيد عن الاجواء الديمقراطية والتي من اجلها اقامت الوزارة الانتخابات .
 
وفي وقت سابق أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم د. أحمد المساعفة، أنه في حال ثبوت شراء اصوات في انتخابات البرلمانات الطلابية سيتم الغاء عضوية من قام بهذه الافعال.

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