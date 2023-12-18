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الإثنين، 18-12-2023 02:48 م

قاضي القضاة يفتتح مبنى المجمع الجديد لمحاكم صويلح الشرعية

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الوكيل الإخباري - افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الاثنين، مبنى مجمع محاكم صويلح الشرعية، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

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ويضم المجمع الجديد، المحاكم الشرعية الابتدائية للقضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكتب صندوق تسليف النفقة.


وقال الربطة، إن الانتقال إلى المجمع الجديد في منطقة صويلح، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وجهودها في تحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين، وتسهيل الوصول للعدالة الناجزة التي تستند إلى التيسير وتبسيط الإجراءات.


وأكد أن الدائرة تعمل بكامل طاقتها على تطوير أعمالها، من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة وأسسه، مبيناً أن التنوع في الاختصاصات ضمن مجمع واحد يسهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، وتعزيز الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرافق القضاء وفقا لخطتها الاستراتيجية.


وتزيد مساحة المبنى الجديد على 2500 متر مربع، وجرى إشغاله وفق تخطيط مكاني يعتمد على خط سير تقديم الخدمة مع مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة، ومتطلبات السلامة العامة، مع وجود مواقف للسيارات ما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.


يشار إلى أن دائرة قاضي القضاة عملت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة على تحديث 11 مبنى للمحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة، وضمن الخطة المستقبلية للدائرة سيتم افتتاح وتحديث العديد من المحاكم الشرعية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة التقاضي.

 




 

 


 

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