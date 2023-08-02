قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية، د. نجوى قبيلات، أن الوزارة ستقوم باجراء تعديلات على تعليمات ونظام الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية.



وأضافت قبيلات في تصريحات صحفية أن التعديلات تتعلق بمواعيد الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية، والتي كانت تنتهي سابقا في نهاية الأسبوع الرابع من بدء الفصل الدراسي، مشيرة إلى أن التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار قرارات الوزارة حول تطوير التعليم المهني بعد اعتماد نظام بيتك.



وبيّنت قبيلات أن نظام "بيتك" فيه ساعات دوام محددة وأيام دوام تختلف عن النظام السابق، وسيتم تعديل تعليمات الانتقال لتتوافق مع النظام ويتمكن الطلبة الراغبون باختيار المسار المهني من الالتحاق بالمدارس الحكومية.



وقالت قبيلات إن التعليمات الجديدة ستعالج أيضا تحويل الطلبة بين المسار الاكاديمي والمهني، وبما يضبط عملية الانتقال ويمكّن الطلبة من اختيار التخصصات المهنية ضمن المدة المحددة.

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