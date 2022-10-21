قطع حركة السير في منطقة الرويشد بسبب الرياح والغبار

الوكيل الإخباري - قالت ادارة الدوريات الخارجية إنه تم قطع حركة السير من منطقة الصفاوي باتجاه الرويشد ومن محطة الاشقف باتجاه الرويشد ومن محطة الكرامة باتجاه الرويشد.

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وبينت الإدارة أن ذلك جاء بسبب إنعدام تام للرؤية في منطقة الرويشد ومنطقة مقاط بسبب الرياح المثيرة للغبار .

