قطع حركة السير في منطقة الرويشد بسبب الرياح والغبار

الوكيل الإخباري - قالت ادارة الدوريات الخارجية إنه تم قطع حركة السير من منطقة الصفاوي باتجاه الرويشد ومن محطة الاشقف باتجاه الرويشد ومن محطة الكرامة باتجاه الرويشد.
وبينت الإدارة أن ذلك جاء بسبب إنعدام تام للرؤية في منطقة الرويشد ومنطقة مقاط بسبب الرياح المثيرة للغبار .
الدوريات الخارجيه لآذاعة الأمن العام : إنعدام تام للرؤيا في منطقة الرويشد ومنطقة مقاط بسبب الرياح المثيره للغبار ولسلامة المواطنين تم قطع حركة السير من منطقة الصفاوي باتجاه الرويشد ومن محطة الاشقف باتجاه الرويشد ومن محطة الكرامه باتجاه الرويشد ايضا نشامى الدوريات pic.twitter.com/xj0kixQEze— radioamenfm89_5 (@radioamenfm89_5) October 21, 2022