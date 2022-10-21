الجمعة 21-10-2022
الوكيل الاخباري

كشف سبب إيقاف حقل الريشة للغاز عن العمل

الخصاونة: الاحتفال بذكرى الموالد النبوي دلالة على حب الرسول وتعظيم لسننه

الأردن على موعد مع أمطار غزيرة الاحد

بالفيديو.. عواصف رعدية على شواطئ العقبة

قطع حركة السير في منطقة الرويشد بسبب الرياح والغبار

وصول أول سفينة سياحية في موسم سياحة السفن الشتوية للعقبة

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

هل تتساقط الأمطار غداً السبت؟ الأرصاد تجيب وتحذر

تفاصيل كسوف الشمس في الأردن واماكن الرصد - أسماء

6 مرشحين لخلافة تراس - أسماء

الجمعة، 21-10-2022 05:53 م

قطع حركة السير في منطقة الرويشد بسبب الرياح والغبار

BZkQ6JA3pJnuODaEopCzYkd5tnLv7rPKuQr8aXyT


الوكيل الإخباري - قالت ادارة الدوريات الخارجية إنه تم قطع حركة السير من منطقة الصفاوي باتجاه الرويشد ومن محطة الاشقف باتجاه الرويشد ومن محطة الكرامة باتجاه الرويشد.

اضافة اعلان


وبينت الإدارة أن ذلك جاء بسبب إنعدام تام للرؤية في منطقة الرويشد ومنطقة مقاط بسبب الرياح المثيرة للغبار . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حقل-الريشة-للغاز

كشف سبب إيقاف حقل الريشة للغاز عن العمل

p7JGdSPAkh6Hf2xD16XjK6H4Aof8j2a2csE56BHa

الخصاونة: الاحتفال بذكرى الموالد النبوي دلالة على حب الرسول وتعظيم لسننه

6352ab9a32f36

وصول أول سفينة سياحية في موسم سياحة السفن الشتوية للعقبة

image

تفاصيل كسوف الشمس في الأردن واماكن الرصد - أسماء

1314c046-thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

البنك الدولي: الأردن مهدد بخطر ندرة المياه

1666348862472

مطالب بإدراج كفرنجة ضمن المسار السياحي والحفاظ على تاريخها التراثي الأثري

أخبار متعلقة
1665828146271

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يفتتح مستشفى الرويشد الحكومي الجديد

450256

تغريم 3 موظفين بالصناعة والتجارة 73 الف دينار بعد تجاوزات بصرف الاعلاف

12201918143753465504626

إخماد حريق اطار مركبة شحن خلال مسيرها على طريق المفرق - الزرقاء

1664457856118

مجلس البلقاء يتفقد محطة الكرامة للبحوث الزراعية

55

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

main_image5c1c99b443d55

انهيار للصخور على طريق البحر الميت