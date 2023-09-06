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الأربعاء، 06-09-2023 02:40 م

كاميرات و إشارات ضوئية جديدة في عمان اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان المهندس محمد الفاعوري، الأربعاء، إن أمانة عمّان تعمل على طلاء خطوط أرضيات الشوارع وممرات المشاة وتعزيز الشواخص المرورية وجسور المشاة واستحداث إشارات ضوئية جديدة مع قرب تفعيل العمل بقانون السير الجديد.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم تعزيز وزيادة كاميرات رصد السرعة ليس بهدف المخالفة فقط، بل لرفع السلامة المرورية والتزود بمعلومات إحصائية لإعداد دراسات مرورية ومعرفة حالة الطرق للتسهيل على المواطن لمعرفة أي الطرق يسلك.

وأشار الفاعوري إلى تجهيز جميع الأماكن المخصصة لمرور المشاة واستحداث إشارات ضوئية جديدة سيعلن عن أماكنها لاحقا، مؤكداً أن الأمانة تعمل بشكل مستمر على تجهيز وإعادة تأهيل جميع الإجراءات التي تضمن السلامة المرورية حتى قبل قانون السير الجديد.

ولفت إلى أن جميع هذه الإجراءات تستهدف تخفيف تحديات الاختناقات المرورية وتقييم الحلول التقنية مثل الكاميرات وغيرها، بهدف تحسين عملية مراقبة المرور والاستجابة للظروف لتحسين النقل.

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