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السبت، 28-01-2023 11:22 ص

كرنفال الدفا جنوبي ينعش الموسم السياحي في العقبة

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الوكيل الاخباري- انعش كرنفال "الدفا جنوبي" في محافظة العقبة الموسم السياحي، حيث ارتفعت حجوزات الفنادق في نهاية الأسبوع الثالث من الكرنفال إلى 59 بالمئة بعد أن بدأت بـ 37 بالمئة في أول أسبوع من انطلاقه.

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وأكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أول أشهر السنة مبشر ويعزز أرقام عام 2022 ويثبت أن خطط واستراتيجيات العمل بالاتجاه الصحيح، حيث سجل هذا الشهر حجوزات أعلى من ذات الفترة من العام الماضي لتصل بمتوسطها في جميع فنادق العقبة إلى 49 بالمئة بينما كانت 38 بالمئة في ذات الشهر من العام الماضي بما عاشته العقبة من فعاليات مستمرة منذ أيام حيث زادت عن 20 فعالية فنية وثقافية وترفيهية.


وأشار المجالي إلى أن محطة العقبة للسفن السياحية استقبلت 9 بواخر وتصل العاشرة بعد غد الاثنين ليكتمل وصول 10 آلاف سائح على متنها إلى جانب7 آلاف من الطواقم التي جابت جميعها أركان المثلث الذهبي العقبة ورم والبتراء.


وأضاف أن فعاليات العقبة مستمرة وبشكل شهري دون توقف لتسويق العقبة كمدينة نابضة بالحياة والتشويق والترفيه، مؤكدا أن تشاركية العمل مع القطاع الخاص ومشغلي قطاع الخدمات هو ركيزة النجاح وعصب المدينة المستمر دون توقف.


وبين أن الشهر المقبل سيشهد وصول أولى رحلات الطيران العارض من 14 مدينة إسبانية ومدينتين من البرتغال وبواقع رحلة أسبوعية بمعدل اقامة 7 أيام ولمدة 32 أسبوعا إلى جانب استمرار عمل عدد من رحلات الطيران المنخفض التكاليف.


وفي قطاع الغوص، أكد المجالي أن العقبة ستكون حاضرة في أربعة معارض عالمية انتهى أكبرها أمس الجمعة، في مدينة دوسلدورف في ألمانيا وبمشاركة ناجحة من مفوضية السياحة إلى جانب عدد من مراكز الغوص في العقبة.

 




 

 


 

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