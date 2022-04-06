فلاش باك : الأردن ضمن أفضل وجهات السفر لعام 2022

الوكيل الإخباري - أدرجت الشركة العالمية المتخصصة في خدمات السياحة الفاخرة، "فلاش باك"، الأردن ضمن قائمتها لأفضل وجهات السفر لعام 2022، والذي احتل المرتبة الثالثة على القائمة، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة ميترو البريطانية.

اضافة اعلان



ودعت الصحيفة السواح البريطانيين من محبي سياحة المغامرة إلى زيارة الأردن، مبينة أنه من بين الأنشطة والمواقع السياحية المتوفرة في المملكة السباحة والاسترخاء في البحر الميت، وزيارة البترا ووادي رم وآثار جرش وغيرها من المواقع السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة.

اظهار أخبار متعلقة