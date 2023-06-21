كشف تطورات العمل بأبراج السادس في عمّان

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام شركة بوّابة الأردن- المطوّرة لأبراج السادس، طارق عبد الرحمن، تقدّم الأعمال في المشروع بحسب الخطط المعدّة، والتزام الشركة بالجدول الزمني.

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وقال في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه تم إحالة عطاء الحزمة الأولى لصيانة وإغلاق واجهات المشروع الخارجيّة مع بداية العام، متوقّعاً الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.



وبخصوص الحزمة الثانية قال عبدالرحمن"نعمل حاليّاً على تحضير وثائق العطاء لأعمال التشطيبات والكهروميكانيك للبرج السكنيّ، وسنطرحها للتسعير خلال نهاية العام الحالي".



كما أكد اكتمال أعمال التقديمات الهندسيّة لاعتماد المواد والمخطّطات التنفيذيّة، إضافة إلى اكتمال أعمال فرز المواد الموجودة في الموقع وإعادة تأهيلها.



وعن الأعمال الّتي تمّت، بين أنّ الشركة أكملت أعمال الهدم المختارة وأعمال التنظيف وإزالة الأنقاض من الساحات الخارجيّة والأسطح وكافّة طوابق المشروع، وإغلاق زجاج الطوابق الأخيرة، وإجراء أعمال تنظيف وصيانة واجهات الزجاج الداخليّة والخارجيّة للبرجين، كما تمّ توريد مقاطع الألمنيوم لأسطح الأبراج ومبنى البوديوم وبمساحة إجمالية بلغت 6 آلاف متر مربع، والبدء في تصنيعها استعداداً للتركيب، حيث تتضمّن هذه الخطوات أيضاً تنفيذ أعمال الحجر في أماكن متفرّقة، والحفر والتدعيم لما تبقّى من أعمال جدار حدود الأرض.



وبين أن العمل جار على تنفيذ أعمال هيكل الحديد الإنشائيّ أعلى البرج الجنوبيّ، التي تتجاوز 170 طنا، وسيغلّف بواجهات زجاجيّة.



أمّا بالنسبة للبرج الشماليّ، أكّد عبدالرحمن أنه تمت معالجة أعمال دهان الحديد تمهيداً لإعادة الدهان وتنفيذ أعمال تركيب واجهات الزجاج.