لجنة الأوبئة للوكيل : الحظر الشامل السلاح الأخير

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد عضو لجنة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أنه يتم دراسة الوضع الوبائي الراهن ، في المملكة ، عقب المظاهر الاحتفالية بعد نتائج الانتخابات النيابية .

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وأشار حجاوي ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تبعات تلك المخالفات ، من حيث ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، ستظهر بعد حوالي (10) أيام ، وقال " يتم رصد أعداد الإصابات بالفيروس ، بعد ظهور نتائج الانتخابات ، وسيتضح مدى الارتفاع بالإصابات حتى نهاية الأسبوع الحــالي".

" اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تبحث بالقرارات التي تُعنى بالشأن الصحي والاقتصادي للمواطنين " ، وفق حجاوي.

وفيما يتعلّق بالحظــر الشامل ، كونه بات محطّ اهتمام الشارع الأردني ، فقد أوضـح ، أن الحظر الشامل لعدة أيام هو أحد الحلول الذي سيكون "مطروحا" ، وتابع " سيكون هو السلاح الأخير وأتمنى أن لا نصله ، وهذا يعتمد على أعداد الإصابات بكورونا خلال الأيام القادمة ومدى استيعاب المنظومة الصحية لمصابي كورونا".

وكشف أن هنالك بدائلا قد تغني عن "الحظر الشامل لأيام" ، تتمثّل بالحظر الذكي، آلية دوام الموظفين ، دراسة الفئات الأكثر عرضة للإصابة ، والنظر إلى المحافظات الأكثر ارتفاعا بأعداد الإصابات .

واستعرض حجاوي جهود وزارة الصحة الحثيثة وإجراءاتها المستمرة لمواجهة الجائحة ، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ، وتعزيز الكوادر الطبيّة والتمريضية ، والإسراع في إظهار نتائج فحوصات المواطنين ، وإنشاء المستشفيات الميدانية في مختلف المحافظات ، وغيرها من الأمور.

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