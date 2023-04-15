مؤتمر دولي لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية في منتصف أيار المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع عن تنظيم الجمعية المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، خلال الفترة 15-16 أيار المقبل، داعياً أعضاء الجمعية للمشاركة به.

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وأكد الطباع خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي، وجود نخبة من رجال الأعمال الممثلين لأهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة، يمنحون ميزة للجمعية.



وخلال عرضه التقرير السنوي وما تضمنه من نشاطات، العام الماضي، أشار إلى تنظيم الجمعية عدداً من المنتديات الاقتصادية والاستثمارية، من أهمها المنتدى الاستثماري الأردني البحريني، والمنتدى الاقتصادي الأردني الروماني، ومنتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني، والمنتدى الاستثماري الأردني الجزائري، ومنتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كوردستان العراق، ومنتدى الاقتصاد الأردني الكيني.



وبين أن الجمعية عقدت عدداً من لقاءات الأعمال الصباحية، وعدداً من الحلقات النقاشية، من أهمها، حلقة نقاشية حول تأثير الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال، جرى فيها استضافة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، وحلقة نقاشية حول تطور العلاقات الأردنية السعودية، استضافت فيها الجمعية سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة نايف السديري، وأخرى حول تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية.

وأكد الطباع، حرص الجمعية على تحقيق أهدافها وتعزيز دورها الاقتصادي، وخدمة أعضائها باستمرار، حيث عقدت دورات جديدة من مجالس الأعمال المشتركة من أهمها، أعمال الدورة الرابعة من مجلس الأعمال الأردني البحريني المشترك، ومجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في دورته الثانية والعشرين والمنعقد في القاهرة، إلى جانب تأسيس مجالس أعمال جديدة مع جهات نظيرة على المستوى العربي والدولي من أهمها، مجلس أعمال أردني روماني مشترك مع جمعية التعاون الاقتصادي الروماني الأردني، ومجلس أعمال أردني مع إقليم كوردستان مع اتحاد مستثمري إقليم كوردستان العراق، ومجلس أعمال أردني سويدي مشترك مع شبكة الأعمال السويدية الأردنية، ومجلس أعمال أردني كيني مشترك مع مؤسسة واترا إفريقيا للاستشارات التجارية والاستثمارية.



وأشار إلى توقيع الجمعية عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات النظيرة على مستوى المجتمع المحلي والدولي من أهمها، اتفاقية تعاون مع شركة الملكية الأردنية، ومذكرة تفاهم مع شركة إيلاف الأردنية، ومذكرة تفاهم مع جامعة عمان العربية، ومذكرة تعاون مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ومذكرة تفاهم مع شركة كيمونكس المنفذة لمشروع إعادة التدوير في الأردن، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية، ومذكرة تفاهم مع جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، ومذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال العراقي في الأردن، ومذكرة تفاهم مع وكالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان.



ولفت الطباع، إلى أن الجمعية حرصت على لقاء عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، لعدد من الدول العربية والأجنبية منها، مصر، والجزائر، وتونس، ورومانيا، والبوسنة والهرسك، وفرنسا، وإسبانيا، وباكستان، والسعودية، وسريلانكا، وأذربيجان.



وبحثت الهيئة العامة عدداً من المواضيع على جدول الأعمال، منها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2022، و الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات القانوني، والمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022، وانتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2023 من غير أعضاء المجلس.



كما بحثت إقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2023، وإقرار النظام الداخلي المالي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، إلى جانب إقرار النظام الداخلي للوازم والأشغال في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وإقرار التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين لسنة 2014 باستثناء الأهداف.