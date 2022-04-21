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الخميس، 21-04-2022 01:21 م

ما الحكمة من إبهام ليلة القدر وعلاماتها؟.. الإفتاء تجيب

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية إن الحكمة من إبهام ليلة القدر أن يجتهد المسلم في طلبها بإحياء كل ليالي رمضان، أو إحياء العشر الأواخر منه فينال ثواب إحياء ليلة القدر، وثواب إحياء ليال أخرى معها.اضافة اعلان


وأوضحت دائرة الإفتاء في دليلها "مختصر أحكام الصيام" الذي أعدته مؤخرا، أن من علامات ليلة القدر السكينة في تلك الليلة، وتشرق الشمس بيضاء في صبيحتها دون شعاع.

وأضافت أن الله تعالى أخفاها عنا لنجتهد في تحصيلها؛ فنحيي عدة ليال لنحصل على أجرها.

وأشارت دائرة الإفتاء إلى أنه يستحب للمسلم أن يقول في ليلة القدر ما علمه النبي صلي الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

وبيّنت أن من عبد الله تعالى في ليلة القدر وأحياها كان له أجر عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة قدر.

 




 

 


 

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