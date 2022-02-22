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مباحثات أردنية مصرية للتعاون في مجال السكك الحديدية

الثلاثاء، 22-02-2022 12:04 م

مباحثات أردنية مصرية للتعاون في مجال السكك الحديدية

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الوكيل الإخباري - أعرب وزير النقل المهندس وجيه عزايزة عن سعادته خلال استقبال وزير النقل المصري كامل الوزير له على هامش فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات واجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة بالتعاون بين الجانبين مشيداً بالنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر بكافة المجالات ومنها قطاع النقل.

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وأكد المهندس عزايزة على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل الأردنية لزيادة حجم التعاون المشترك بمختلف أنماط النقل موجهاً الشكر إلى وزير النقل المصري على التعاون الإيجابي والمثمر في كافة الموضوعات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين.


من جانبه أكد وزير النقل المصري كامل الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات، ومنها قطاع النقل مؤكداً على أن وزارة النقل المصرية تضع كافة إمكاناتها في خدمة الأشقاء في وزارة النقل الأردنية.


وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكك الحديدية، وطلب عزايزة قيام وفد من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية زيارة المملكة الاردنية الهاشمية  للتعاون في تطوير خط السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة الزرقاء إلى العاصمة عمان حتى المطار وإعداد دراسة فنية متكاملة عن خطة التطوير.


وأكد الجانبان على أن شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.

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