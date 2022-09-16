الجمعة 16-09-2022
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الجمعة، 16-09-2022 05:58 م

متى تنتهي عملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار؟

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الوكيل الاخباري- أكد مدير العمليات والتدريب في الدفاع المدني العقيد فراس أبو السندس، الجمعة، أنه يصعب إعطاء وقت انتهاء لعملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار، كونها عملية إنقاذ وليست إزالة ركام، وبها صعوبات فنية.اضافة اعلان


وأضاف في حديثه لـ"المملكة" خلال وجوده أمام المبنى المنهار في اللويبدة، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن العملية تجري بحذر.

ولفت إلى أن المعلومات الواردة تدل على وجود امرأة تحت الأنقاض في البنية الأولى، مضيفا أنها معلومات غير مؤكدة للآن.

 

وحول الأجهزة المستخدمة في عملية الإنقاذ قال إنه جرى استخدام معدات متطورة وتخصيص الإمكانيات الفنية كافة، والتوجيهات بعدم مغادرة الموقع دون انتهاء العملية.

 

وأكدت المديرية أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول للمحاصرين كافة.

 




 

 


 

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