الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

الوفد الأمريكي الرابع خلال شهر يتوجه إلى تايوان

نقابة الأطباء تنعى ميرونا عصفور

ماكرون يبدأ اليوم زيارة للجزائر لطيّ صفحة القطيعة

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

مستوطنون يهاجمون مقدسيا ونجله

الامن العام : شبهة انتحار شاب في عمان

توضيح من السفارة الأردنية بالقاهرة حول المنح الدراسية

استشاري طب نفسي يقترح إدراج الصحة النفسية بالمنهاج الدراسي

الامن يكشف ملابسات وفاة سيدة في ابو السوس بعمان

هام للمزارعين حول حصص وكميات مياه الري خلال الموجة الحارة

الخميس، 25-08-2022 03:06 م

مجلس الوزراء يقر خارطة طريق تحديث القطاع العام

1661429094929


الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التَّنفيذي لها للسنوات 2022- 2025م.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوَّة من خارطة تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كانت له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.


كما أكد رئيس الوزراء أن خارطة تحديث القطاع العام حيَّة ومرنة وقابلة للتحديث والتطوير، وهي مفتوحة على أي تحسينات إيجابية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخارطة، وإعادة النظر بها وفقاً لتقدُّم سير العمل بتنفيذها وحلّ أيِّ معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية. ووافق مجلس الوزراء بهذا الصدد على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022 – 2025م.


وتضم اللجنة في عضويتها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير دولة لشؤون الإعلام، ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية . 


كما وافق المجلس على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحوُّل الرقمي في رئاسة الوزراء، والسَّير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها، وتكليف الوحدة بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.


وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدُّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.


وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعلن في وقت سابق أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات المرحلة الأولى من هذه البرامج خلال الفترة من 2022م إلى 2025م يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولاً إلى السنوات العشر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

نقابة الأطباء تنعى ميرونا عصفور

karak-municipality-building

بلدية الكرك: تسجيل السيدات في مشروع مدد

wwww

بيان صحفي من عائلة الراحلة الدكتورة ميرونا عصفور

820222320654455918538

الامن العام : شبهة انتحار شاب في عمان

655b4481-2c30-4b68-b923-7c6244914b34

رئيس الديوان الملكي يلتقي عددا من وجهاء وشيوخ الكرك - صور

image (1)

توضيح من السفارة الأردنية بالقاهرة حول المنح الدراسية

أخبار متعلقة
www

الحكومة تجدد حصرية الأمن والحماية للمتقاعدين العسكريين

82022717138951559886

الحكومة تقر نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

مبنى رئاسة الوزراء

اقرار نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة

main_image62e67bcf103b7

رئيس الوزراء: سيتم دمج وزارات ودوائر دون الاستغناء عن خدمات العاملين

FY_lPJOWAAEKCuU

الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

M63A2517

الخصاونة يعلن عن خطة تطوير القطاع العام اليوم الاحد