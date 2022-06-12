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الأحد، 12-06-2022 10:38 م

مجلس محافظة إربد يشكل لجنة استشارية عليا

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الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمجلس محافظة إربد إولى جلساتها امس بحضور رئيس المجلس خلدون بني هاني ومساعد محافظ اربد للتنمية رامي بدر والمكتب الدائم للمجلس.

وناقشت اللجنة عددا من المقترحات والرؤى التي من شأنها تعزيز الدور التنموي والاستمثاري لمجلس المحافظة خارج اطر الموازنة الخاصة به.

وقال رئيس المجلس "ارتأينا في مجلس محافظة إربد ان نكون المبادرين بالتوجه نحو بيوت الخبرة واصحاب الافكار النيرة ليكونوا عونا وسندا للمجلس في بحث تصورات ومقترحات من شأنها تعزيز قيم الشراكة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة لاعضائه بما يثري عمله ويرفع سوية ادائه ويغني التجربة باضافات نوعوية تعمل على تطوير الاداء وتحقيق الانجاز والابتعاد عن التقليدية في العمل.

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