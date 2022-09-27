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الثلاثاء، 27-09-2022 04:26 م

مجلس محافظة إربد يقرّ مناقلات مالية لعدد من المشاريع

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الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس محافظة إربد في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، عددا من المناقلات المالية لمشاريع خدمية وتنموية داخل ألوية المحافظة.

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ووافق المجلس على تحويل المخصصات المقرة لإنشاء 6 غرف صفية في مدرسة الرمثا الثانوية للبنين، لصالح مشروع صيانة مدارس اللواء، وإجراء مناقلة بقيمة 90 ألف دينار من مخصصات مشروع مدرسة مندح، لاستكمال مشروع إضافة غرف صفية لمدرسة صما الأساسية المختلطة.


وأقرّ المجلس إجراء مناقلات مالية بين مشاريع قطاع التربية والتعليم في لواءي الوسطية والطيبة، وإجراء مناقلة بقيمة 5 آلاف دينار من مشروع مساكن الأسر العفيفة في الصريح، إلى مشروع الأسر المنتجة في لواء بني عبيد.


ووافق المجلس أيضا على إجراء عدة مناقلات مالية لقطاع الرزاعة في الأغوار الشمالية، وإجراء مناقلات مالية في قطاع الشباب والرياضية في لواءي الأغوار الشمالية وبني كنانة.


وأقر المجلس إجراء مناقلة بقيمة 40 ألف دينار كانت مخصصة لشراء قطعة أرض لنادي بشرى، إلى مشروع إنشاء ملعب خماسي لنادي شباب بشرى كون قطعة الأرض متوفرة أصلا للنادي، بشرط أن يتاح استخدام الملعب للنادي ولأندية منطقة شرق إربد عموما.


وأحال المجلس تعليمات النظام الداخلي الخاصة به إلى اللجنة القانونية لتقديم توصياتها للمجلس في جلسته المقبلة ليصار إلى التصويت عليها وإقرارها بعد حالة الجدل التي سادت حيالها.


وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، عقب الجلسة، إن أعضاء المجلس أنهوا تعبئة البيانات الخاصة بنموذج إشهار الذمة المالية ليصار إلى تحويلها للجهات المعنية حسب الأصول.


وأوضح بني هاني أن المجلس سينتقل إلى مقره الدائم في حدائق الملك عبدالله الثاني مطلع تشرين الثاني المقبل، بعد إتمام تأثيث المقر وتزويده بالأجهزة والمرافق الضرورية، لافتا إلى أنه سيصار إلى تعيين موظفين من هندسة البلديات بمسمى سكرتير للجان الدائمة.

 




 

 


 

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