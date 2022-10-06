محافظ المفرق يوقف عدد من أصحاب البسطات العشوائية

الوكيل الاخباري - أوقف محافظ المفرق سلمان النجادا عددا من أصحاب البسطات نظرا لمخالفتهم التعليمات المتعلقة بتنظيم السوق التجاري بمدينة المفرق.



وقال النجادا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وخلال الجولات التفتيشية للجهات ذات العلاقة لتنظيم السوق التجاري بمدينة المفرق، تم ضبط أصحاب البسطات لمخالفتهم التعليمات، مؤكدا على عدم التهاون في حل مشكلة البسطات وآثارها السلبية جراء الاعتداء على الأرصفة والشوارع بشكل عام.



وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولا سيما وأن الحملات التفتيشية مستمرة لحين الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بتنظيم السوق التجاري .

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