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الإثنين، 26-06-2023 11:35 ص

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها للحالات الطارئة خلال عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- قالت دائرة قاضي القضاة، إن محاكم التنفيذ الشرعية ستستمر بتقديم خدماتها للحالات الطارئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الاثنين، ان دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة، اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت المقبل.


وأكدت أن هذه الإجراءات اتخذت للتسهيل على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مبينة أنها زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف أصحاب الفضيلة ورؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد للتنسيق.


 




 

 


 

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