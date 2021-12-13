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مختصون يدعون لتوفير خدمات صحة إنجابية متكاملة

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الإثنين، 13-12-2021 11:47 م

مختصون يدعون لتوفير خدمات صحة إنجابية متكاملة

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الوكيل الاخباري - أكد مختصون في جلسات نقاشية تناولت قضايا الصحة الإنجابية في الأردن، أهمية الحاجة لتعزيز توفير معلومات وخدمات متكاملة وعالية الجودة حول الصحة الإنجابية وعلى نطاق واسع، من خلال تعزيز شبكات مرافق الرعاية الصحية الوطنية.

وأكّدوا في الجلسات النقاشية التي اختتمت اليوم الاثنين، والتي جرت على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2020-2030، التي أُطلقت أمس الأحد، ضرورة تعزيز قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع، ورصد الموازنات اللازمة لبرامج الصحة الإنجابية الصديقة للشباب واليافعين، وتعزيز الاستجابة الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

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