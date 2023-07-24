مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

الوكيل الإخباري

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- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة الاحتفال الذي أقامته مديرية الأمن العام اليوم بمناسبة ذكرى الهجرية النبوية الشريفة .ويأتي احتفال مديرية الأمن العام بهذه المناسبة في ضوء نهجها بتعظيم المناسبات الدينية العطرة واستنباط الدروس منها والعبر.وفي كلمة مديرية الأمن العام قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب أن المديرية دأبت على الاحتفال بالمناسبات الدينية الإسلامية الخالدة، ومنها الهجرة النبوية الشريفة، لما تمثله من محطات تاريخية ومرتكزات إيمانية، لها أثر في النفوس، كدروس في البذل والعطاء تقودنا للسير على النهج القويم في حاضرنا ومستقبلنا.من جانبه أكد مفتي الأمن العام في كلمة له على المعاني السامية التي تحملها ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في ثناياها، والدلالات الهامة والكبيرة التي تمثلها، داعياً إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة وأن يحفظ الأردن والأردنيين في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.حضر الاحتفال كبار ضباط مديرية الأمن العام وعدد من مرتباتها.